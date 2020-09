European Tour: Kaymer vor Schlussrunde in Sotogrande Zweiter

Köln (SID) - Der ehemalige Weltranglistenerste Martin Kaymer (Mettmann) liegt beim Golfturnier im spanischen Luxusresort Sotogrande auf Podestkurs. Durch eine starke dritte Runde auf dem Par-71-Kurs verbesserte sich der 35-Jährige mit insgesamt 213 Schlägen auf den zweiten Platz in der Gesamtwertung. Einzig der US-Amerikaner John Catlin liegt mit zwei Schlägen weniger vor Kaymer, der am Samstag an drei Löchern unter Par blieb.

Martin Kaymer erreicht bei der UK Championship Rang drei © SID

Am Sonntag geht der zweimalige Major-Gewinner um 12.50 Uhr auf seine vierte und letzte Runde. Vor einer Woche lag Kaymer im englischen Sutton Coldfield ebenfalls nach drei Umläufen auf dem zweiten Rang, musste sich am Ende aber mit dem dritten Platz begnügen.