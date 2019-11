Eurosport: 280.000 sehen Frauen-Sieg in Wembley

Köln (SID) - Den 2:1-Erfolg der deutschen Fußballerinnen im Länderspiel im Londoner Wembley-Stadion gegen Gastgeber England am Samstag sahen laut einer vorläufigen Quote von Eurosport im Schnitt 280.000 Zuschauer. Der Marktanteil betrug 1,1 Prozent. In der Spitze waren es sogar 400.000 Zuseher.

280.000 Fernsehzuschauer sehen Frauen-Sieg in Wembley © SID

Die Begegnung in Wembley fand parallel zum Bundesliga-Schlagerspiel zwischen Bayern München und Borussia Dortmund (4:0) statt.