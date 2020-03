Eurosport-Mutterkonzern Discovery: Bei Olympia-Absage abgesichert

Köln (SID) - Der US-Medienkonzern Discovery, Mutterkonzern von Eurosport und Inhaber der olympischen TV-Rechte, sieht einer möglichen Verschiebung der Sommerspiele in Tokio wegen der Corona-Pandemie gelassen entgegen. "Da wir für alle Fälle abgesichert sind, erwarte ich keinen substanziellen Schaden für Discovery bei jeglichen Entscheidungen im Hinblick auf die Olympischen Spiele in Tokio", sagte Finanzvorstand Gunnar Wiedenfels der Süddeutschen Zeitung (Freitagsausgabe).

Discovery sieht sich für mögliche Tokio-Absage gewappnet © SID

Discovery hatte 2015 vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) die TV-Rechte an den Olympischen Spielen zwischen 2018 und 2024 für 1,5 Milliarden Euro erworben und teilweise an ARD und ZDF sublizenziert. "Wir setzen unsere operativen Vorbereitungen fort und folgen den Leitlinien des IOC", sagte Wiedenfels weiter.

Auch nach der Verschiebung der Fußball-EM in den Sommer 2021 durch die Europäische Fußball-Union (UEFA) hält das IOC weiter an der Durchführung der Sommerspiele vom 24. Juli bis 9. August in der japanischen Metropole fest. Dies bekräftigte IOC-Präsident Thomas Bach, trotz zunehmender Kritik auch aus Athletenkreisen.