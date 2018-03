Eurosport verlängert Partnerschaft mit Tischtennis-Weltverband

München (SID) - Eurosport hat seine langjährige Partnerschaft mit dem Tischtennis-Weltverband ITTF verlängert. Der paneuropäische TV-Sender wird bis 2020 mehr als 120 Stunden von den wichtigsten Turnieren berichten, live, zeitversetzt oder als Highlight-Übertragung. Dazu zählen die Weltmeisterschaften, der World Cup der Männer und Frauen, die World Tour Platinum Events sowie die World Tour Grand Finals. Das teilte Eurosport am Donnerstag mit.

Eurosport arbeitet weiter mit dem ITTF zusammen © SID

Eurosport bietet ferner Material online via eurosport.de und in der Eurosport App an. Als Bestandteil der Zusammenarbeit, die seit 2014 besteht, wird der Sender zudem weiterhin die Events und Partnerschaften des ITTF in Europa promoten.