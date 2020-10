Evenepoel nach Horror-Unfall erstmals wieder auf dem Rad

Köln (SID) - Sieben Wochen nach seinem schweren Sturz bei der Lombardei-Rundfahrt macht das belgische Radsporttalent Remco Evenepoel weiter gesundheitliche Fortschritte. Wie sein Etixx-Quick-Step-Team mitteilte, ist der 20-Jährige am Samstag erstmals wieder aufs Rennrad gestiegen.

Evenepoel stürzte bei der Lombardei-Rundfahrt © SID

"Ich kann gar nicht sagen, wie glücklich ich heute nach meinem ersten Mal seit fast zwei Monaten bin", sagte Evenepoel nach seiner Ausfahrt über gut 70 km in seiner Heimatregion: "Das Wetter war nicht gerade toll, aber ich habe jeden Augenblick genossen. Ich habe diesen Schritt erst nach einem Gespräch mit den Teamärzten gewagt. So kam es, dass ich just an dem Tag zurückkehrte, an dem ich mit dem Wolfsrudel beim Start des Giro d'Italia in Palermo hätte sein sollen."

Evenepoel war bei seinem ersten Auftritt bei einem Radsport-Monument in Norditalien bei einer tückischen Abfahrt gegen einen ungesicherten Vorsprung einer Brückenmauer gefahren und fast zehn Meter tief in eine Schlucht gestürzt. Das Supertalent erlitt unter anderem einen Beckenbruch.