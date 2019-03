Evra beleidigt PSG-Spieler: "Bande von Schwuchteln"

Paris (SID) - Der langjährige französische Fußball-Nationalspieler Patrice Evra hat die Spieler von Paris St. Germain in einem Video homophob beschimpft und sieht sich nun scharfer Kritik ausgesetzt. In dem Snapchat-Clip nannte der ehemalige Kapitän der Nationalmannschaft die PSG-Profis eine "Bande von Schwuchteln".

Patrice Evra hat PSG-Spieler homophob beleidigt © SID

Evra hatte das überraschende Aus der Pariser mit ihrem deutschen Trainer Thomas Tuchel gegen seinen Ex-Klub Manchester United (1:3) vor einer Woche auf der Tribüne bejubelt. "Wir haben mit der D-Mannschaft gespielt. Das waren die Jungs, die früher meine Schuhe geputzt haben", sagte er nun im Video. "Ihr seid Pussys! Wir sind Männer." Seinem früheren Mitspieler Jerome Rothen, der ihn kritisiert hatte, rief er zu: "Ich werde dir das Gesicht einschlagen."

Am Dienstagabend wandte sich der 37-Jährige via Twitter an seine Follower, um dieses angeblich "massive Missverständnis" aufzuklären. "Ich liebe alle Menschen und bin nicht homophob", sagte Evra. Das französische Wort "pede" sei für ihn ungünstig übersetzt worden. Das Video habe er "als Scherz für einen Freund" aufgenommen.