Ewan gewinnt dritte Tour-Etappe - Alaphilippe behält Gelb

Sisteron (SID) - Der australische Radprofi Caleb Ewan hat die dritte Etappe der 107. Tour de France gewonnen. Der 26-Jährige vom Team Lotto-Soudal setzte sich am Montag in Sisteron nach 198 km im Massensprint vor dem Iren Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step) und dem Italiener Giacomo Nizzolo (NTT) durch. Der Franzose Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) verteidigte das am Vortag eroberte Gelbe Trikot erfolgreich.