Ex-Basketballer Herber Geschäftsführer von Athleten Deutschland

Köln (SID) - Der ehemalige Basketball-Nationalspieler Johannes Herber wird Geschäftsführer der Sportlervereinigung Athleten Deutschland. Der 36-Jährige, der sich im Bewerbungsprozess gegen 71 Mitbewerber durchsetzte, tritt seinen neuen Job am Donnerstag (1. August) an. Der Geschäftssitz des Vereins soll in Zukunft in Berlin sein, derzeit sucht Athleten Deutschland nach einer passenden Immobilie. Vorsitzender bleibt Fecht-Europameister Max Hartung.

Ex-Nationalspieler Herber (l.) tritt seinen neuen Job an © SID

"Der Sport wird in allen seinen Bereichen professionell gemanagt. Wenn die Athleten dem nichts professionell entgegensetzen, dann wird sich an ihrer Lage nichts ändern", sagte Herber dem ARD-Mittagsmagazin: "Es sind die Rechte der Athletinnen und Athleten, die wir schützen wollen. Wir wollen helfen, ihre Zukunft positiv zu gestalten und einen Wandel in der gesamten Sportlandschaft herbeizuführen."

Athleten Deutschland setzt sich seit 2017 für die Interessen von Spitzensportlern ein. Der unabhängige Verein wird jährlich mit 450.000 Euro aus dem Sportetat des Bundesinnenministeriums gefördert.

Herber hatte am College in den USA Politikwissenschaft studiert, in der Basketball-Bundesliga lief er für Alba Berlin und die Frankfurt Skyliners auf. Insgesamt absolvierte er 72 Länderspiele. Zuletzt arbeitete Herber als internationaler Athletenvertreter bei der World Players Association in der Schweiz.

"Johannes hat selbst eine erfolgreiche Sportkarriere hingelegt, was natürlich schon mal Vertrautheit und Nähe schafft. Johannes kennt die Probleme, vor denen Athletinnen und Athleten stehen", sagte Hartung.