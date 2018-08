Ex-Boxchampion Taylor wieder wegen Gewaltausbruchs verhaftet

Pulaski (SID) - Wegen eines angeblichen Gewaltausbruchs ist der frühere Profi-Boxweltmeister Jermain Taylor zum wiederholten Mal festgenommen worden. Laut Polizei soll der US-Amerikaner in seinem Haus in Pulaski/US-Bundesstaat Arkansas eine Frau geschlagen, ein Messer an den Hals gehalten und mit dem Tod bedroht haben, wie der regionale Fernsehsender KATV berichtete.

Jermain Taylor wurde zum wiederholten Mal festgenommen © SID

Taylors Neigung zu Gewalt ist bereits seit längerer Zeit bekannt. Aktenkundig sind aus der Vergangenheit verschiedene Fälle von Körperverletzung, Sachbeschädigung und Bedrohung. Erst vor Jahresfrist hatte sich der frühere Mittelgewichts-Champion wegen eines Angriffs auf eine Frau während eines Dates verantworten müssen. Diese Anklage gegen den 40 Jahre alten Olympia-Dritten von 2000 wurde allerdings fallengelassen.