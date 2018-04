Ex-Boxweltmeister Huck kehrt ins Schwergewicht zurück

München (SID) - Der ehemalige Profibox-Weltmeister Marco Huck kehrt ins Schwergewicht zurück. Der 33-Jährige tritt am 16. Juni in Unterschleißheim vor den Toren Münchens wieder im höchsten Limit an. Hucks Gegner steht noch nicht fest.

Marco Huck kehrt ins Schwergewicht zurück © SID

"Nach dem Karriereende von Wladimir Klitschko ist viel Bewegung in der Königsklasse des Boxens. Ich brenne darauf, wieder im Ring zu stehen. Und zwar im Schwergewicht", teilte Marco Huck auf der Homepage des Veranstalters mit. "Marco gehört ins Schwergewicht. Er verliert zu viel Kraft, wenn er ins Cruisergewicht abkocht", ergänzte sein Promoter Alexander Petkovic.

Seinen letzten Kampf hatte Marco Huck im September 2017 im Rahmen der "Muhammad-Ali-Trophy" im Cruisergewicht bestritten. Dort verlor er im Kampf um den WBO-WM-Titel in der Berliner Max-Schmeling-Halle durch technischen K.o. in der zehnten Runde gegen den Ukrainer Alexander Usyk. Für Huck war es die fünfte Niederlage im 46. Profikampf, dem stehen 40 Siege und ein Unentschieden gegenüber.