Ex-Coach Rehhagel: "Bayern holen Meisterschaft und Pokal"

Köln (SID) - Vor dem großen Bundesliga-Showdown am Sonntag in der Allianz Arena (18.00 Uhr/Sky) gegen RB Leipzig hat sich der frühere Erfolgstrainer Otto Rehhagel auf seinen ehemaligen Arbeitgeber als Double-Gewinner festgelegt. "Bayern München wird deutscher Meister und Pokalsieger", sagte der 81-Jährige dem SID bei einem ERGO-Sponsorentermin, "sie sind im Moment wieder gut drauf, haben sich stabilisiert und ihre Leute wieder gesund an Bord."

Glaubt an einen Double-Gewinn der Bayern: Otto Rehhagel © SID

Leipzig habe zwar in der laufenden Saison meisterwürdig gespielt, so dass er ihnen durchaus einen Titel zugetraut hätte. "Aber", so Rehhagel weiter, "die Bayern haben zwischendurch mal ihre Schwächeperioden gehabt. Aber wenn sie sich jetzt stabilisieren und gewinnen gegen Leipzig, dann werden die Bayern das schaffen."

Einen Trost hatte Rehhagel für RB-Coach Julian Nagelsmann parat: "Der Julian Nagelsmann ist noch jung, der hat noch Zeit, der kann noch viel gewinnen in seinem Leben."

Leipzig hatte am vergangenen Wochenende durch das 2:2 im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach seine Tabellenführung an die Bayern verloren, könnten aber mit einem Sieg an der Isar den Titelverteidiger wieder von Platz eins verdrängen.