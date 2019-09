Ex-Footballer Kuhn: "Brown nicht länger als ein Jahr bei den Patriots"

Berlin (SID) - Die früheren Football-Profis Sebastian Vollmer und Markus Kuhn glauben nicht an eine Traumehe zwischen Super-Bowl-Sieger New England Patriots und dem skandalumwobenen Starspieler Antonio Brown. "Man muss sich bei den Patriots schon persönlich unterordnen. Und ich glaube, das hält ein so extremer Charakter wie Antonio Brown nicht lange aus. Deswegen glaube ich auch nicht, dass er länger als ein Jahr dort spielt", sagte Kuhn dem SID bei einem Event des Livestreaming-Portals DAZN.

Markus Kuhn spielt jetzt für die Patriots © SID

Am Samstag war durch US-Medien bekannt geworden, dass sich Brown den Patriots für ein Jahr anschließen wird, nachdem er wenige Stunden zuvor nach einer von Eskapaden geprägten Posse von den Oakland Raiders freigestellt worden war. Vollmer, als Offensive Lineman der Patriots 2015 und 2017 NFL-Champion, ist jedoch der Meinung, dass der schwierige Brown in New England zumindest für ein Jahr gut funktionieren kann. Er glaube, "dass die Patriots das Teams sind, das ihn zügeln kann. Damit er sich dem Team und der Chance, einen Super Bowl zu gewinnen, unterordnet."

Eine Schlüsselrolle für eine erfolgreiche und ruhige Saison bei den Patriots sehen beide deutschen Ex-Profis bei Headcoach Bill Belichick. "Bill ist hervorragend mit Spielern, die ablenkend sind. Er kann sie dem Team unterordnen", sagte Vollmer über den kurz angebundenen Erfolgstrainer.

Der ehemalige Defensivspieler Kuhn, nach seiner Zeit bei den New York Giants 2015 für kurze Zeit im Kader der Patriots, stimmte Vollmer zu: "Manche Starspieler sehen sich als wichtiger an als den Headcoach. Und bei den Patriots hat einfach jeder Spieler so viel Respekt vor Bill Belichik, dass er weiß: Das ist der größte Coach, den es jemals gab. Gegen den darf ich mich nicht zu arg aufbäumen."