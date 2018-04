Ex-Hamburger Gregoritsch über den HSV: "Zu hohe Ansprüche"

Augsburg (SID) - Fußballprofi Michael Gregoritsch vom Bundesligisten FC Augsburg hat keine guten Worte für seinen Ex-Klub Hamburger SV übrig. "Vielleicht hat der HSV in den letzten Jahren zu hohe Ansprüche an sich selbst gehabt", sagte der 23-Jährige im Interview mit dem Fernsehsender Eurosport. "Wenn man in jede Saison mit der Erwartung reingeht, dass es in den Europacup geht, ist man natürlich schwer enttäuscht, wenn es wieder gegen den Abstieg geht."

Michael Gregoritsch traf beim 3:1-Sieg des FCA dopppelt © SID

Dass die Hamburger in dieser Saison wie in den Vorjahren gegen den Abstieg kämpfen, sei "eigentlich unerklärlich, weil es ein riesiger Verein ist", sagte Gregoritsch. Der Stürmer war zur laufenden Spielzeit nach zwei Jahren bei den Rothosen nach Augsburg gewechselt. Auf der Suche nach Gründen wird der Österreicher nicht fündig: "Es ist auch in Hamburg nur Fußball, aber irgendwie bekommen es nicht immer alle Spieler hin, die es dann woanders hinkriegen."