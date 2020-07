Ex-Heidenheimer Glatzel: "Heidenheim kann es schaffen"

München (SID) - Der Ex-Heidenheimer Robert Glatzel ist optimistisch, dass sein ehemaliger Klub in der Relegation zur Fußball-Bundesliga gegen Werder Bremen eine gute Chance hat. "Ich glaube, dass Heidenheim gegen Werder die Sensation schaffen kann. Das Team ist eins. Der Zusammenhalt vorbildlich", sagte er im Interview mit Sport1.

Robert Glatzel glaubt an seinen alten Arbeitgeber © SID

Der Stürmer stand zwischen 2017 und 2019 beim Zweitligisten 1. FC Heidenheim unter Vertrag, läuft mittlerweile aber in der zweiten englischen Liga für Cardiff City auf.

Erfolgsgarant ist für Glatzel vor allem Trainer Frank Schmidt. "Ich habe selten im Fußball jemanden erlebt, der so ehrgeizig ist wie er. Er ist so sehr mit Ehrgeiz aufgeladen, dass sich das auf jeden einzelnen Spieler überträgt. Sein Ehrgeiz färbt einfach ab", betonte der 26-Jährige.

Heidenheim muss im Hinspiel am Donnerstag zunächst auswärts antreten. Am Montag (beide 20.30/DAZN und Amazon Prime) fällt dann die Entscheidung im heimischen Voith-Stadion. "Ich glaube, dass Heidenheim in Bremen ein Unentschieden holt und dann daheim gewinnt", orakelte Glatzel.