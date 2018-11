Ex-Innenminister de Maiziere soll DOSB-Ethik-Kommission anführen

Frankfurt/Main (SID) - Der ehemalige Bundesinnenminister Thomas de Maiziere soll die neu gegründete Ethik-Kommission des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) leiten. Einen entsprechenden gemeinsamen Vorschlag des DOSB-Präsidiums und der Sprechergruppe der Mitgliedsverbände gab der DOSB am Mittwoch in einer Pressemitteilung bekannt.

De Maiziere soll die neue DOSB-Ethik-Kommission leiten © SID

De Maiziere, der zwischen Dezember 2013 und März 2018 das Amt des für den Sport zuständigen Bundesministers innehatte, steht bei der DOSB-Mitgliederversammlung am 1. Dezember in Düsseldorf für den Posten zur Wahl. Während der Winterspiele in Pyeongchang verabschiedete sich der 64-Jährige aus dem Sport.

Als Kandidaten für die zwei weiteren Positionen der Ethik-Kommission schlägt der DOSB Hansjörg Geiger, den bisherigen Vorsitzenden der DOSB-Stasi-Kommission, sowie Biathlon-Olympiasiegerin Kati Wilhelm vor.

Auch für die frei werdenden Posten im Präsidium einigten sich der DOSB und die Sprecher der Verbändegruppen in einer Sitzung am Dienstag auf Kandidaten zur Neubesetzung. Nachdem die Vizepräsidenten Ole Bischof (Sport) und Stephan Abel (Finanzen) für die kommende Amtszeit "aus persönlichen Gründen" nicht mehr zur Verfügung stehen, schlugen die Gremien die ehemalige Hockey-Nationalspielerin Uschi Schmitz als Vizepräsidentin Leistungssport sowie Kaweh Niroomand, Geschäftsführer beim deutschen Volleyball-Meister Berlin Recycling Volleys, als Vizepräsident Finanzen vor. Judo-Olympiasieger Bischof und Abel werden als persönliche Mitglieder des DOSB vorgeschlagen.

Darüber hinaus hat die Konferenz der Landessportbünde für die Nachfolge des ebenfalls ausscheidenden DOSB-Vizepräsidenten Breitensport und Sportentwicklung, Walter Schneeloch, bereits Andreas Silbersack vorgeschlagen, den Präsidenten des LSB Sachsen-Anhalt und aktuellen Sprecher der Landessportbünde.

"Gemeinsam mit den Sprechergruppen ist es uns gelungen, kompetente und motivierte Kandidaten für die zu besetzenden Positionen zu finden", sagte DOSB-Präsident Alfons Hörmann: "Sie bringen wichtige Kompetenzen und die notwendigen Voraussetzungen mit, um das Team optimal zu ergänzen. Damit steht für die Mitgliederversammlung am 1. Dezember in Düsseldorf eine zukunftsorientierte und schlagkräftige Mannschaft zur Wahl."