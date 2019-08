Ex-Kapitänin Müller in der Hall of Fame des Hockeysports

Köln (SID) - Die ehemalige Nationalmannschafts-Kapitänin Julia Müller ist nach Abschluss der Europameisterschaft in Antwerpen in die Hall of Fame des Hockeysports aufgenommen worden. Die 33 Jahre alte Hamburgerin hatte ihre Karriere 2016 nach dem Gewinn der Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro beendet. Müller bestritt 257 Länderspiele für den Deutschen Hockey-Bund (DHB) und erzielte dabei 49 Tore.

Müller (r.) beim Bronzegewinn in Rio © SID

Julia Müller ist damit erst das dritte deutsche Mitglied in der Ruhmeshalle des europäischen Hockeys. Diese Ehre war zuvor nur Natascha Keller und Moritz Fürste zuteil geworden. DHB-Präsidentin Carola Meyer freute sich für die neue Hall-of-Famerin: "Das unterstreicht die hohe Anerkennung, die sie in der internationalen Hockeyszene genießt!"