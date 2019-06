Ex-Leverkusener Guardado schießt Mexiko zum Sieg

Denver (SID) - Der frühere Leverkusener Andres Guardado hat Mexiko beim Gold Cup zum zweiten Sieg geschossen. Der 32 Jahre alte Mittelfeldspieler, 2014 ein halbes Jahr für Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen im Einsatz, erzielte beim 3:1 (1:0) gegen Kanada die letzten beiden Treffer (54./77.) seines Teams. Die Führung hatte Roberto Alvarado (40.) besorgt, für Kanada traf Lucas Cavallini (75.).

Guardado glänzte als Doppeltorschütze © SID

Nach dem 7:0 im Auftaktmatch gegen Kuba ist Mexiko damit in der Gruppe A auf direktem Weg Richtung Viertelfinale. Die Mannschaft des ehemaligen Barca-Trainers Gerardo Martino peilt bei dem Turnier in den USA, Costa Rica und Jamaika den elften Titelgewinn an. Der Gold Cup ist die Kontinental-Meisterschaft von Nord- und Mittelamerika und der Karibik.

Im zweiten Spiel des Tages gewann Martinique gegen Kuba 3:0 (1:0). Joris Marveaux (45.), Stephane Abaul (70.) und Kevin Fortune (84.) erzielten die Treffer.