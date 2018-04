Ex-Madrilene James warnt vor Reals "Champions-League-Chip"

München (SID) - Mittelfeld-Star James warnt den FC Bayern vor dem Wiedersehen mit seinem Ex-Klub Real Madrid im Halbfinale der Champions League vor einer ganz besonderen Eigenschaft des Titelverteidigers. "In der Champions League legen sie stets einen anderen Chip ein als in der Meisterschaft und schaffen es, das Letzte aus sich herauszuholen", sagte James der Münchner tz.

James Rodriguez warnt vor seinem Ex-Klub © SID

Real, wo der kolumbianische Fußball-Nationalspieler von 2014 bis 2017 aktiv war, hat die Königsklasse in den vergangenen beiden Spielzeiten gewonnen. Aktuell stehen die Königlichen zum achten Mal hintereinander in der Vorschlussrunde (Rekord), obwohl sie in der spanischen Liga abgeschlagen Dritter sind. "Sie wissen, was es braucht, um Jahr für Jahr um diesen Pokal zu kämpfen", sagte James.

Aber, betonte der 26-Jährige, "der FC Bayern braucht sich nicht zu verstecken. Die Geschichte hat gezeigt, dass Bayern weiß, wie man Partien gegen Real Madrid anzugehen hat." Von bislang elf K.o.-Duellen mit Real konnten die Bayern immerhin fünf für sich entscheiden.

Im Viertelfinale der vergangenen Saison (1:2/2:4 n.V.) hatte sich Real durchgesetzt. "Wir sollten die beiden Partien nicht als Revanche für letztes Jahr sehen, sondern einfach als zwei weitere Spiele auf dem Weg ins Endspiel", sagte James, der die Chancen auf den Einzug ins Finale am 26. Mai in Kiew "gut" nannte.

Für ihn sei das Wiedersehen "etwas Besonders", betonte James, der von Madrid ausgeliehen ist: "Ich habe dort drei Jahre gespielt, ich war glücklich und habe nach wie vor Freunde und schöne Erinnerungen an meine Zeit in Madrid." Er versuche aber, "die Gefühle auszuklammern".