Ex-Meister Benaglio beendet seine Karriere

Wolfsburg (SID) - Der ehemalige Bundesliga-Torhüter Diego Benaglio (36) hat seine Karriere beendet. "Ich würde lügen, wenn ich sage, dass das emotionslos an mir vorbeigeht. Nach 20 Jahren Profi-Fußball ist es doch ein großes Kapitel, das man schließt. Es war eine wundervolle Zeit und ich habe es in vollen Zügen genossen", sagte der Schweizer, der 2009 mit dem VfL Wolfsburg deutscher Meister geworden war.

Diego Benaglio hat seine aktive Karriere beendet © SID

Nach seiner Zeit in Wolfsburg (2008 bis 2017) wechselte er zur AS Monaco, in Deutschland spielte Benaglio zudem für den VfB Stuttgart. "Ich habe gemerkt, dass der Moment langsam kommt, um sich neu zu orientieren. Es haben verschiedene Faktoren entschieden und nicht zuletzt auch Signale, die mir mein Körper gesendet hat", sagte Benaglio: "Jetzt freue mich auf den neuen Lebensabschnitt."

Benaglio war lange Zeit die Nummer eins im Tor der Schweiz, 2010 und 2014 stand er bei den Weltmeisterschaften in Südafrika und Brasilien im Tor. Mit Wolfsburg feierte er neben der Meisterschaft 2015 auch den Gewinn des DFB-Pokals.