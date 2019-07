Ex-NFL-Profi Vollmer sieht Football als "Alternative zum Fußball"

Köln (SID) - Der frühere deutsche NFL-Profi Sebastian Vollmer sieht die Begeisterung für American Football in Deutschland weiter auf dem Vormarsch. "Ich komme jedes Jahr nach Deutschland, und jedes Mal sind mehr Fans bei den Events", sagte der zweimalige Super-Bowl-Gewinner mit den New England Patriots den Internetportal Spox.

Sebastian Vollmer gewann zweimal den Super Bowl © SID

Den Status des Fußballs als Marktführer sieht Vollmer jedoch nicht gefährdet: "Fußball wird man nie stürzen können, zumindest nicht in der absehbaren Zukunft. Das ist auch in Ordnung." Er glaube aber, dass viele Fans eine Alternative zum Fußball suchen, also kann diese Situation für den Football auch etwas Gutes sein".