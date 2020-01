Ex-Nationalkeeper Pätzold verlässt die Krefeld Pinguine

Köln (SID) - Der ehemalige Eishockey-Nationaltorhüter Dimitri Pätzold verlässt die finanziell klammen Krefeld Pinguine mit sofortiger Wirkung. Dies teilte das Team aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Montag mit. Dass der 36-Jährige den Klub nach dem Saisonende verlassen würde, stand bereits fest. Sein vorzeitiger Abschied habe "neben privaten auch perspektivische Gründe", sagte Pätzold.

Dimitri Pätzold bleibt weiter ein Krefelder Pinguin © SID

Am Dienstag (18 Uhr) steht bei den Pinguinen eine außerordentliche Sitzung an. Dort muss eine Lösung für die kurzfristige Deckung einer existenzbedrohenden Finanzlücke gefunden werden. Bis zum Ende der Woche benötigt der Klub laut Rheinischer Post 400.000 Euro, um eine Insolvenz abzuwenden, die Pinguine-Geschäftsführer Matthias Roos andernfalls beantragen müsste.

Ungeachtet dessen verpflichtete der Klub den Schweden Oskar Östlund als Ersatz für Pätzold, der seine Karriere beim EV Landshut in der unterklassigen DEL2 fortsetzen wird. "Die aktuelle Situation in Krefeld ist mir bekannt und ich hoffe, dass am Ende alles gut ausgehen wird", sagte Östlund.