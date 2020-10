Ex-Nationalspieler Aogo an Corona erkrankt

Köln (SID) - Der frühere Fußball-Nationalspieler Dennis Aogo (33) und seine Ehefrau sind an COVID-19 erkrankt und haben sich in Isolation begeben. Das gab das Paar am Dienstag bei Instagram bekannt.

Aogo und seine Frau sind mit dem Coronavirus infiziert © SID

Aogo hatte vergangene Saison noch bei Hannover 96 unter Vertrag gestanden. Ende August beendete der heutige Sky-Experte seine aktive Karriere.