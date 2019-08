Ex-Nationalspieler Lorenz wird 80

Bremen (SID) - Max Lorenz, ehemaliger deutscher Fußball-Nationalspieler, feiert am Montag seinen 80. Geburtstag. Unter Bundestrainer Helmut Schön bestritt der hünenhafte Abwehrrecke 19 Länderspiele, gehörte allerdings bei den Weltmeisterschaften 1966 in England und 1970 in Mexiko nur zu den Reservisten.

Max Lorenz feiert am Montag seinen 80. Geburtstag © SID

Lorenz galt als Spaßmacher und damit als idealer Ersatzmann bei großen Turnieren. "Stunk machen lag mir noch nie", erinnerte sich einmal der Hanseat, der mit Werder Bremen 1961 den DFB-Pokal gewann und vier Jahre später deutscher Meister wurde. Die Grün-Weißen ehren ihr Klubidol am Montag mit einem Empfang im Weserstadion.

Lorenz, der sich vor knapp einem Jahr einer Herz-Operation unterziehen musste, kam für den SV Werder und später auch für Eintracht Braunschweig zwischen 1963 und 1972 auf 247 Bundesliga-Einsätze (18 Tore).