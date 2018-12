Ex-Nationaltrainer Prandelli neuer Coach beim FC Genua

Genua (SID) - Italiens früherer Fußball-Nationaltrainer Cesare Prandelli wird neuer Trainer beim Erstligisten FC Genua. Dies gab der Klub am Freitag bekannt. Der 61-Jährige ersetzt Vorgänger Ivan Juric, der nach nur 58 Tagen im Amt entlassen wurde. Zuvor war Genua am Donnerstag in der vierten Runde des nationalen Pokals gegen den Drittligisten Virtus Entella nach Elfmeterschießen ausgeschieden.

Prandelli war zuletzt auf der arabischen Halbinsel tätig © SID

Darüber hinaus konnte Juric, der bereits zum dritten Mal in Genua vor die Tür gesetzt wurde, keines seiner sieben Pflichtspiele gewinnen. In der Tabelle der Serie A liegt der Verein nur auf Rang 14.