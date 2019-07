Ex-Nationaltrainer Ventura mit Neuanfang in Serie B

Salerno (SID) - Der erfolglose ehemalige italienische Fußball-Nationaltrainer Gian Piero Ventura setzt auf einen Neustart in der Serie B. Der 71-Jährige unterschrieb einen Einjahresvertrag beim Zweitligisten US Salernitana. Das teilte der Klub am Freitag mit.

Gian Piero Ventura wird neuer Trainer von Chievo Verona © SID

Ventura war im November 2017 als Nationaltrainer entlassen worden, nachdem der viermalige Weltmeister erstmals seit 60 Jahren die WM-Qualifikation verpasst hatte. Im Oktober 2018 hatte er den damaligen Erstligisten Chievo Verona übernommen, der Vertrag wurde jedoch nach fünf Wochen wieder aufgelöst.