Ex-Paulianer Rzatkowski wechselt fest nach New York

New York (SID) - Der deutsche Fußballprofi Marc Rzatkowski wechselt dauerhaft von Red Bull Salzburg zum Schwesterklub New York Red Bulls in die nordamerikanische Major League Soccer. Wie die New Yorker mitteilten, wird für den bislang ausgeliehenen 28-Jährigen keine Ablöse fällig.

Ex-Paulianer Marc Rzatkowski wechselt nach New York © SID

Rzatkowski hatte in der 2. Bundesliga 114 Spiele für den VfL Bochum und den FC St. Pauli bestritten, ehe er 2016 nach Salzburg wechselte. In der MLS kam er 2018 zu 24 Einsätzen (zwei Tore).