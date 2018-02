Ex-Profi Jansen in HSV-Aufsichtsrat gewählt - Krall neuer Vorsitzender

Hamburg (SID) - Der ehemalige Nationalspieler Marcell Jansen ist in den Aufsichtsrat des Hamburger SV gewählt worden. Der Ex-Profi gehört damit zum sechsköpfigen Kontrollorgan des Klubs, das am Dienstag auf der ordentlichen Hauptversammlung der HSV Fußball AG zusammengestellt wurde und für die kommenden fünf Jahre im Amt ist.

Der Wirtschaftsprüfer Michael Krall wurde auf der konstituierenden Sitzung des neuen Aufsichtsrates einstimmig zum Vorsitzenden des Gremiums gewählt, dem zudem Felix Goedhart, Max-Arnold Köttgen, Andreas C. Peters und Vereinspräsident Jens Meier angehören.

"Die Aktionäre haben uns heute ihr Vertrauen ausgesprochen. Wir sind uns der Bedeutung der Aufgabe bewusst und beginnen morgen mit der Arbeit", sagte Krall am Dienstag. Vereinspräsident Meier dankte den freiwillig ausgeschiedenen Aufsichtsräten Karl Gernandt, Dieter Becken und Bernd Bönte für ihr geleistetes Engagement.

Meier, der in seiner Funktion als Präsident des Stammvereins automatisch einen Sitz bei den Kontrolleuren inne hat, könnte schon am 18. Februar abgelöst werden. An dem Sonntag wird im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Klubs ein neues Vereinsoberhaupt gewählt.

