Ex-Rivale Armstrong sagt Ullrich Unterstützung zu

Berlin (SID) - Damals der große Rivale auf dem Rad, nun ein prominenter Fürsprecher: Der tief gefallene frühere Radsport-Star Lance Armstrong hat dem einstigen deutschen Tour-de-France-Idol Jan Ullrich in dessen schwerer Lebenskrise Unterstützung zugesagt und ihn nach eigenen Angaben in Deutschland besucht.

Ehemaliger Rivale Lance Armstrong besuchte Jan Ullrich © SID

"Es ist großartig, einige Tage mit diesem Mann zu verbringen", schrieb Armstrong auf seinem offiziellen Instagram-Account. Dazu stellte der Texaner, dessen sieben Tour-Siege wegen Dopingvergehen aberkannt worden waren, ein Foto, das ihn und Ullrich beim Handschlag zeigt. Wann und wo die Aufnahme entstand, ist allerdings unklar.

"Wie viele von euch wissen, habe ich eine besondere Beziehung zu Jan. Er war ein ganz spezieller Rivale. Er hat mich das Fürchten gelehrt, er hat mich motiviert und mich zu Höchstleistungen animiert - ein großartiger Radfahrer", schrieb Armstrong.

Ullrich durchlebe derzeit eine schwierige Zeit. "Ich konnte mir die Gelegenheit nicht entgehen lassen, mit ihm ein paar Tage in Deutschland zu verbringen. Er braucht unsere Unterstützung. Schließt ihn in eure Gebete ein", so Armstrong.

Der 46-jährige Amerikaner und der zwei Jahre jüngere Ullrich lieferten sich einst spektakuläre Duelle bei der Tour de France. Unter welchen Umständen beide ihre Rennen bestritten, wurde erst später publik.

Ullrich sorgte zuletzt für reichlich Negativschlagzeilen. Auf der spanischen Ferieninsel Mallorca wurde er nach einem Zwischenfall auf dem Grundstück des Schauspielers Til Schweiger zwischenzeitlich verhaftet. Wenige Tage später wurde er in Frankfurt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung an einer Prostituierten vorübergehend festgenommen.