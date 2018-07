Ex-Schalke-Präsident Eichberg gestorben

Gelsenkirchen (SID) - Günter Eichberg ist tot. Der ehemalige Präsident des Fußball-Bundesligisten Schalke 04 verstarb im Alter von 72 Jahren am Sonntag in seiner Heimatstadt Gütersloh. Das bestätigte Schalkes Mediendirektor Thomas Spiegel am Montag dem SID. Zuvor hatten die Bild-Zeitung und der Reviersport über Eichbergs Tod berichtet.

Schalke 04 trauert um Ex-Präsidenten Günter Eichberg © SID

Eichberg, der den Spitznamen "Sonnenkönig" trug, übte das Amt von Januar 1989 bis Oktober 1993 aus. Unter seiner Regie gelang den Königsblauen die Rückkehr in die Bundesliga.