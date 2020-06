Ex-Schalke-Trainer Tedesco klagt über "Professor"-Image

Gelsenkirchen (SID) - Fußball-Trainer Domenico Tedesco hat ein Problem mit seinem Image bei Ex-Klub Schalke 04. "Auf Schalke wollte man mich in die Professoren-Schublade stecken, darin sehe ich mich überhaupt nicht", sagte der 34-Jährige im Interview mit Spox und Goal: "Ich weiß schon, wie ich wen ansprechen kann."

Tedescos neuer Verein geht Kooperation mit Aue ein © SID

Der aktuelle Coach von Spartak Moskau ärgert sich, dass er als "professorenhaft" dargestellt wurde, "wenn ich dann auf einer Pressekonferenz mal das Wort determiniert oder so benutzt habe". In der Kabine habe er anders gesprochen, "ich habe auch 'Leck mich am Arsch' gesagt, das können Sie mir glauben."