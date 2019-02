Ex-Talent Kurt verlässt Hertha BSC

Berlin (SID) - Das frühere Super-Talent Sinan Kurt verlässt Fußball-Bundesligist Hertha BSC. Wie der Klub am Freitag mitteilte, wechselt der 22-Jährige zum österreichischen Zweitligisten WSG Wattens. Kurts Vertrag in der Hauptstadt lief ursprünglich noch bis Saisonende. Der Mittelfeldspieler war 2016 vom Rekordmeister Bayern München zu Hertha gekommen.

Sinan Kurt wechselt nach Österreich © SID

"Wattens ist sowas wie die letzte Chance für ihn, zurück in den Fokus der Bundesliga zu gelangen", sagte Kurts neuer Trainer Thomas Silberberger. Tatsächlich hatte sich Kurt weder bei Bayern noch bei den Berlinern durchsetzen können. In der laufenden Saison machte er für Herthas Profiteam kein Spiel, insgesamt kam er überhaupt nur dreimal für Berlin in Pflichtspielen zum Einsatz.