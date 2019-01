Ex-WADA-Chef Howman kritisiert Anti-Doping-Kampf scharf

London (SID) - Der ehemalige WADA-Generaldirektor David Howman stellt dem weltweiten Anti-Doping-Kampf ein sehr schlechtes Zeugnis aus. Der Neuseeländer, der die Welt-Anti-Doping-Agentur von 2003 bis 2016 geleitet hat, hält die Methoden der Doping-Kontrollen für veraltet und die Aufklärungsquote für miserabel.

David Howman kritisiert aktuelle Anti-Doping-Maßnahmen © SID

"Das Sammeln von Urin und Blut ist die derzeit angewandte Methode, hauptsächlich von Urin. Damit wurde in den 60er und frühen 70er Jahren begonnen. Die meisten Dinge in unserer Gesellschaft wurden seitdem überprüft, in der Gesundheit, in der Kriminalität, in allem - dieser aber nicht", sagte Howman dem britischen Telegraph: "Warum ist die Analyse von Urin so notwendig oder so attraktiv, obwohl bewiesen wurde, dass sie bei der Jagd nach Betrügern nicht effektiv ist?"

Zudem kritisierte er die Tatsache, dass für den Dopingnachweis eine positive A- und B-Probe vorliegen müssen. Sogar Mordprozesse würden auf Grundlage nur einer Blutprobe geführt, "warum gibt es mehr Schutz im Sport als bei Mord?", sagte Howman, der mittlerweile der unabhängigen Integritätskommission des Leichtathletik-Weltverbandes IAAF vorsitzt.

Es müsse eine Debatte darüber geben, in welcher Weise der Anti-Doping-Kampf betrachtet wird, um zu sehen, "dass wir die Dinge auf die wirtschaftlich effizienteste und effektivste Weise tun", sagte er: "Wenn nicht, geben wir Millionen und Abermillionen Dollar für die Unterstützung einer Industrie aus, in der viele Leute bezahlt werden. Tun wir das? Produzieren wir eine Industrie, anstatt saubere Sportler zu schützen?"

Die niedrige Aufklärungsquote frustriert den Neuseeländer. "Selbst als Generaldirektor fühlte ich mich nicht wohl damit, eine Organisation zu leiten, in der wir ein oder zwei Prozent positive Fälle aus dem Labor hatten und noch weniger sanktionieren konnten. In privaten Unternehmen wären diese Ergebnisse nicht akzeptabel, selbst im öffentlichen Dienst nicht", sagte Howman.