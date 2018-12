Ex-Weltmeister Hens traut Handballern alles zu: "Zeug zum Titel"

Hamburg (SID) - 2007-Weltmeister Pascal Hens (38) traut den deutschen Handballern bei der anstehenden Heim-WM (10. bis 27. Januar) ein neues Wintermärchen zu. "Das Zeug zum Weltmeistertitel hat Deutschland definitiv", sagte der langjährige Kapitän der Nationalmannschaft dem SID bei einem Marketingtermin der Handball Bundesliga (HBL). Jeder Spieler müsse "voll fokussiert sein und sich auf das konzentrieren, was seine Aufgabe ist".

Hens holte bei der WM 2007 mit Deutschland den Titel © SID

Die Weltspitze sei "sehr eng beieinander", sagte Hens: "Es gibt mit Frankreich und Dänemark und vielleicht Spanien noch drei Nationen, die ich noch vor Deutschland sehe." Aber das sei "ganz gut so, da ist man nicht der große Favorit. Der Rest kommt dann über Emotionen und über die Zuschauer." Wenn es K.o.-Spiele gibt, könne man "ganz schnell rausfliegen". Deswegen "muss es auf den Tag genau passen".

Hens schwärmte bei einer WM im eigenen Land von einem "Riesenerlebnis. So war es für uns damals auch." Nach dem Sieg 2007 im Halbfinale nach Verlängerung gegen Frankreich habe es ein "Gefühl der Unsterblichkeit" gegeben. "Wir haben gedacht, wir sind hier nicht mehr zu schlagen. Wir werden jetzt Weltmeister", erinnerte sich Hens. Eine solche Entwicklung im Laufe des Turniers, "die gönne ich den Jungs einfach nur und hoffe, dass sie das auch so erleben".

Als Tipp gab Hens der aktuellen Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop mit auf den Weg: "Nicht so viel ablenken lassen von all dem Trubel, der noch kommen wird." Die deutsche Mannschaft startet mit Lehrgängen in Barsinghausen (28. bis 30. Dezember) und Hamburg (2. bis 6. Januar) in die unmittelbare WM-Vorbereitung. Die letzten Testspielgegner heißen Tschechien (4. Januar in Hannover) und Argentinien (6. Januar in Kiel).