Ex-Weltmeister Villa verlässt New York

New York (SID) - Der frühere Welt- und Europameister David Villa (36) hat seinen Abschied vom US-amerikanischen Fußballklub New York City FC verkündet. Das gab der Klub in einem Statement auf seiner Website bekannt. Der Spanier war 2014 von Atletico Madrid in die Metropole gewechselt und kam seither in 124 Spielen auf 80 Tore. Wo der Stürmer seine Karriere fortsetzen wird, solle "in den nächsten Tagen" entschieden werden.

David Villa (r.) verlässt New York © SID

Seine stärkste Zeit hatte Villa beim FC Valencia und beim FC Barcelona. Für Valencia erzielte er in 166 Spielen insgesamt 108 Tore. Mit Barcelona gewann Villa 2011 die Champions League und zweimal die Meisterschaft (2011, 2013). Mit der spanischen Nationalmannschaft triumphierte Villa bei der EM 2008 und bei der WM 2010.