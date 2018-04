Ex-Wolfsburger Dost tritt aus Nationalmannschaft zurück

Köln (SID) - Der ehemalige Bundesligaprofi Bas Dost hat seinen Rücktritt aus der niederländischen Fußball-Nationalmannschaft erklärt. "In der Nationalmannschaft lief es aus einigen Gründen nicht so gut. Es ist Zeit, zu sagen: Ich höre auf, es hat nicht funktioniert", sagte Dost in einem Interview mit der Tageszeitung AD. In 18 Länderspielen hatte Dost nur ein Tor geschossen.

Dost erklärt Rücktritt aus der Nationalmannschaft © SID

Zwischen 2012 und 2016 hatte Dost 117 Pflichtspiele für den VfL Wolfsburg absolviert. Dabei erzielte der Stürmer 48 Tore. Inzwischen geht Dost für den portugiesischen Klub Sporting Lissabon auf Torejagd.