Express: Anfang hat Dreijahresvertrag in Köln unterschrieben

Köln (SID) - Trainer Markus Anfang hat nach Informationen des Express einen Dreijahresvertrag ab der kommenden Saison beim abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln unterschrieben. Der 43-Jährige trainiert derzeit den Zweitligisten Holstein Kiel, mit dem er auf dem Relegationsplatz drei liegt. Angeblich soll Anfang bereits am Montag vorgestellt werden.

Markus Anfang steht vor einem Wechsel zum 1. FC Köln. © SID

Am Samstag hatte sich Anfang am Rande des 4:0-Erfolges bei Dynamo Dresden nicht zu den Gerüchten über einen möglichen Wechsel zu den Kölnern geäußert. Am Donnerstag hatten die Rheinländer bekannt gegeben, den Vertrag mit Cheftrainer Stefan Ruthenbeck nicht zu verlängern. Köln ist mit 21 Punkten Tabellenletzter.