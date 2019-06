Extremschwimmer Wiersig bewältigt Ocean's Seven

Köln (SID) - Extremschwimmer Andre Wiersig hat als erster Deutscher die Ocean's Seven bewältigt. Der 47-Jährige aus Paderborn durchquerte am Sonntagvormittag in 4:17,00 Stunden die Straße von Gibraltar und hat damit sieben anspruchsvolle Kanäle auf fünf Kontinenten erfolgreich durchschwommen. Diese ultimative Herausforderung im Freiwasserschwimmen hatte der Amerikaner Steven Munatones 2009 ins Leben gerufen.

Andre Wiersig hat die Ocean's-Seven-Challenge geschafft © SID

"Es war am Ende sehr emotional für mich. Ich bin heute der glücklichste Mann der Welt", sagte Wiersig hinterher. Er ist erst der 16. Schwimmer, der die Ocean's Seven erfolgreich absolvieren konnte. Der Athlet muss an Land starten und auch an Land wieder ankommen, die Zeit spielt keine Rolle.

Vor der Straße von Gibraltar (14,4 Kilometer) hatte Wiersig schon den Ärmelkanal (32 km/2014), den Kaiwi Channel auf Hawaii (44 km/2015), den North Channel vor Schottland (34 km/2016), den Santa Catalina Kanal vor Los Angeles (34 km/2017), die Tsugaru-Straße in Japan (20 km/2018) und die Cook-Straße in Neuseeland (26 km/April 2019) jeweils im ersten Versuch durchquert.