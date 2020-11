Extremtriathlet Deichmann wechselt nach Rekordschwimmstrecke auf das Fahrrad

Frankfurt/Main (SID) - Extremtriathlet Jonas Deichmann hat den ersten Teil seines Triathlons um die Welt erfolgreich absolviert. Nach 54 Tagen und insgesamt 456 Kilometern im Wasser beendete der Münchner die historisch längste unbegleitete Schwimmstrecke und stieg im Hafen der Altstadt von Dubrovnik an Land. Empfangen wurde er an der bekannten Kulisse der Erfolgsserie "Game of Thrones" vom lokalen Triathlonklub, einigen Wasserballspielern sowie zahlreichen kroatischen Medien.

In Dubrovnik stieg Deichmann auf das Fahrrad © SID

"Es war eine unglaubliche Erfahrung mit vielen schönen Momenten, aber es waren auch die härtesten Wochen meines Lebens", schrieb Deichmann bei Instagram: "Doch die härtesten Momente sind die schönsten Erinnerungen." Die Schwimmstrecke war jedoch bloß der erste Teil seines nie dagewesenen Triathlonprojekts. Es folgen 21.600 Kilometer Radfahren und 5040 Kilometer Laufen - eine Weltreise in 120 Ironmen.

Wenn alles nach Plan läuft, wird er die Bestmarke für den längsten absolvierten Triathlon nach eigenen Angaben um "das Fünf- bis Sechsfache schlagen". Nach dem Ausstieg aus dem Wasser hatte Deichmann keine Zeit zu verlieren, schließlich hatte er sein erstes Zwischenziel wegen einer Zwangspause durch schlechtes Wetter erst ein paar Tage später als geplant erreicht.

Unmittelbar nach dem Schwimmen ging es am Mittwoch aufs Fahrrad - ein Wechsel von der Hass- in die Lieblingsdisziplin. Über Montenegro, Albanien, Mazedonien, Bulgarien und die Türkei soll ihn sein Weg bis nach Sibirien führen, wo ihn im Dezember Durchschnittstemperaturen von minus 40 Grad Celsius erwarten. Nach der Fahrradstrecke stehen für den 33-Jährigen quer durch die USA noch 120 Marathons auf dem Programm, das Ziel in München will Deichmann zwischen September und November 2021 erreichen.