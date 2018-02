FA Cup: Chelsea souverän im Viertelfinale, Leicester mit Mühe

London (SID) - Der englische Fußball-Meister FC Chelsea und sein Vorgänger Leicester City sind als erste Teams ins Viertelfinale des FA-Cups eingezogen. Chelsea setzte sich mit Nationalspieler Antonio Rüdiger in der Startelf souverän mit 4:0 (4:0) gegen Zweitligist Hull City durch. Leicester tat sich beim 1:0 (0:0) gegen Zweitligist Sheffield United deutlich schwerer. Englands Nationalspieler Jamie Vardy (66.) erlöste den Favoriten.

FA Cup: Chelsea feiert einen souveränen 4:0-Erfolg © SID

Für Chelsea erzielten der Brasilianer Willian (2./32.), Pedro (27.) und der im Winter von Stadtrivale FC Arsenal verpflichtete Olivier Giroud (42.) die Treffer. Der Franzose verbuchte damit seinen ersten Torerfolg für die Mannschaft von Teammanager Antonio Conte.

Rekordmeister Manchester United gastiert am Samstag (18.30 Uhr) im Achtelfinale bei Premier-League-Aufsteiger Huddersfield Town mit dem deutschen Teammanager David Wagner. Tottenham Hotspur spielt am Sonntag (17.00 Uhr) bei Drittligist AFC Rochdale. Erstliga-Spitzenreiter Manchester City mit den Nationalspielern Leroy Sane und Ilkay Gündogan trifft erst am Montag (20.55 Uhr) zum Abschluss der Pokalrunde auf Drittligist Wigan Athletic. Titelverteidiger Arsenal war bereits in der dritten Runde an Zweitligist Nottingham Forest gescheitert.