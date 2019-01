FA-Cup: Hasenhüttl scheidet mit Southampton gegen Zweitligist aus

Southampton (SID) - Der frühere Bundesliga-Trainer Ralph Hasenhüttl ist mit dem englischen Erstligisten FC Southampton in der dritten Runde des FA-Cups gegen Außenseiter Derby County ausgeschieden. Im Wiederholungsspiel gegen den Zweitliga-Sechsten verloren die "Saints" im eigenen Stadion mit 3:5 im Elfmeterschießen. Nach 120 Minuten hatte es 2:2 (2:2/0:0) gestanden.

Derbys Martyn Waghorn jubelt © SID

Nach einer 2:0-Führung durch Stuart Armstrong (68.) und Nathan Redmond (70.) sah Southampton mit dem Ex-Gladbacher Jannik Vestergaard schon wie der sichere Sieger aus, doch Harry Wilson (76.) und Martyn Waghorn (82.) schickten die Gäste in die Verlängerung. Während Vestergaard im Elfmeterschießen traf, versagten Redmond die Nerven.

Das erste Spiel in Derby hatte 2:2 geendet, auch dabei hatte Southampton 2:0 geführt. In der Runde letzten 32 trifft Derby am 26. Januar auf den Drittligisten Accrington Stanley.

Der Ex-Ingolstädter und -Leipziger Hasenhüttl hatte Anfang Dezember den entlassenen Waliser Mark Hughes als Teammanager beerbt, der Österreicher und war in Southampton schnell zum Publikumsliebling geworden.