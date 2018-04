FA Cup: Letzte Titelchance für Top-Teams

London (SID) - Im englischen FA Cup stehen am Wochenende die Halbfinalspiele auf dem Programm. Schauplatz beider Partien sowie des vier Wochen später stattfindenden Finals ist das Wembley Stadium in London. Für Tottenham Hotspur ist es also ein "Heimspiel", wenn der derzeitige Tabellenvierte der Premier League am Samstag (18.15 Uhr) gegen den Tabellenzweiten Manchester United antritt.

Tottenham und United kämpfen um den Finaleinzug © SID

Für beide Top-Klubs ist es die letzte Chance auf einen Titel in dieser Saison. In der Champions League war jeweils im Achtelfinale Endstation, in der Liga war Manchester City unantastbar. Tottenham wartet inzwischen seit zehn Jahren auf einen großen Titel, 2008 gewann der Klub den englischen Ligapokal. Den FA Cup bekam der Klub aus London gar zuletzt 1991 überreicht. So lange dauert die Durststrecke für die "Red Devils" aus Manchester nicht an. Der englische Rekordmeister gewann zuletzt vor zwei Jahren den FA Cup.

Im zweiten Halbfinale trifft Vorjahresfinalist FC Chelsea am Sonntag (16.00 Uhr) auf den FC Southampton. Für beide ist es ein schnelles Wiedersehen, bereits am vergangenen Wochenende hatte sich Chelsea in der Liga mit 3:2 in Southampton durchgesetzt. Während die "Blues" ihre Chancen auf den Einzug in die Champions League wahren konnten, befindet sich Southampton in einer tiefen Krise. Der letzte Liga-Sieg datiert von Anfang Februar, aktuell fehlen dem Tabellen-18. vier Punkte auf einen Nichtabstiegsplatz.