FA-Cup: Liverpool gastiert bei Manchester United

London (SID) - Schwere Aufgabe für den FC Liverpool in der vierten Runde des FA-Cups: Die Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp gastiert beim englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United. Das ergab die Auslosung am Montag. Gespielt wird die vierte Runde vom 22. bis 25. Januar. Liverpool und ManUnited treffen schon am kommenden Sonntag in der Premier League aufeinander.

FA-Cup: Klopp trifft mit Liverpool auf ManUnited © SID

Einfacher ist die Aufgabe für den FC Chelsea mit den Nationalspielern Timo Werner und Kai Havertz. Die Blues empfangen im Kampf um den Einzug ins Achtelfinale den Zweitligisten Luton Town.