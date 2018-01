FA-Cup: ManCity und Chelsea ohne Probleme - Sane verletzt

London (SID) - Premier-League-Spitzenreiter Manchester City liegt auch im englischen Fußball-Pokal auf Titelkurs. Die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola, der in seiner Startelf auf die Nationalspieler Leroy Sane und Ilkay Gündogan setzte, kam in der vierten Runde des FA-Cups zu einem ungefährdeten 2:0 (2:0) beim Zweitligisten Cardiff City, muss nach einem heftigen Foul aber um Sane bangen. Auch Meister FC Chelsea mit Antonio Rüdiger setzte sich souverän mit 3:0 (2:0) gegen den Ligakonkurrenten Newcastle United durch.

Manchester City zieht in die nächste FA-Cup-Runde ein © SID

Bereits nach acht Minuten durfte ManCity zum ersten Mal jubeln, als der ehemalige Bundesliga-Profi Kevin De Bruyne einen Freistoß unter der Mauer hindurch ins kurze Eck schoss. Noch vor der Pause sorgte Raheem Sterling per Kopf für die Vorentscheidung (37.). Nach dem Seitenwechsel nahmen die Sky Blues etwas Tempo aus dem Spiel. Sane wurde in der Halbzeitpause durch Sergio Agüreo ersetzt, nachdem er von Cardiffs Joe Bennett mit gestrecktem Bein aus vollem Lauf rüde am linken Knöchel getroffen wurde. In der zweiten Minute der Nachspielzeit sah Bennett nach einem weiteren heftigen Foul an Brahim Diaz Gelb-Rot.

"Sane wird ausfallen. Ich weiß nicht, wie lange, ich bin kein Arzt", sagte Manchester Citys Teammanager Pep Guardiola nach dem Spiel der BBC und forderte: "Die Schiedsrichter müssen die Spieler beschützen. Nicht nur meine Spieler, sondern alle." Untersuchungen am Montag sollen klären, wie schwer Sanes Verletzung ist.

Nach dem Patzer des FC Liverpool, der am Samstagabend überraschend gegen West Bromwich Albion ausgeschieden war (2:3), schien Chelseas Teammanager Antonio Conte gewarnt und schickte seine beste Elf auf den Platz. Stürmer Michy Batshuayi stellte für den Vorjahresfinalisten mit einem Doppelpack (31./44.) die Weichen schon in der ersten Halbzeit auf Sieg. Flügelspieler Marcos Alonso machte in der 72. Minute alles klar.