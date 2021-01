FA Cup: Titelverteidiger Arsenal raus - City entgeht Blamage

Köln (SID) - Der englische Fußball-Spitzenklub Manchester City um Nationalspieler Ilkay Gündogan ist in der vierten Runde des FA Cups nur knapp einer Blamage entgangen. Die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola setzte sich beim Viertligisten Cheltenham Town nach Rückstand dank dreier später Tore noch 3:1 (0:0) durch. Zuvor hatte sich Nationaltorhüter Bernd Leno mit dem Titelverteidiger FC Arsenal aus dem Wettbewerb verabschiedet. Der Hauptstadtklub verlor beim FC Southampton mit Teammanager Ralph Hasenhüttl 0:1 (0:1).

Southampton schmeißt Arsenal raus © SID

Phil Foden (81.), Gabriel Jesus (84.) und Ferran Torres (90.+4) retteten die Citizens, die durch Alfie May (59.) in Rückstand geraten waren. Guardiola schickte eine runderneuerte Elf in das Spiel gegen das Team aus dem Südwesten Englands. Auch Gündogan saß zunächst auf der Bank, ehe er nach dem Rückstand eingewechselt wurde.

Der Favorit hatte viel Ballbesitz, konnte aber seine Chancen zunächst nicht nutzen und musste dann aus dem Gewühl heraus den Gegentreffer hinnehmen. Letztlich wendeten die Gäste aber eine Niederlage noch gerade so ab, Gündogan gab die Vorlage zum dritten City-Treffer.

In Southampton unterlief Arsenals Abwehrspieler Gabriel in der 24. Minute das folgenschwere Eigentor. Arsenal hatte sich in der vergangenen Saison den 14. Pokalsieg gesichert und ist damit auch der Rekord-Cupgewinner im Fußball-Mutterland.