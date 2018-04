FC Augsburg: Jakob fällt lange aus

Augsburg (SID) - Fußball-Bundesligist FC Augsburg muss für lange Zeit auf sein Talent Kilian Jakob verzichten. Der 20-Jährige erlitt im Regionalliga-Spiel der U23 am Samstag bei Wacker Burghausen einen Bruch der linken Kniescheibe und muss operiert werden. "Der Frust sitzt tief, aber ich werde in der Reha alles geben, um die Verletzung so schnell wie möglich zu überwinden", sagte Jakob, der Anfang März sein Bundesligadebüt gefeiert hatte.