FC Barcelona vorerst ohne Busquets

Barcelona (SID) - Der FC Barcelona muss bei seiner Triple-Mission bis auf Weiteres auf Mittelfeldspieler Sergio Busquets verzichten. Der 29-Jährige zog sich im Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea am Mittwoch (3:0) einen Zehenbruch zu und wird rund drei Wochen ausfallen.

Sergio Busquets (l.) hat sich einen Zehenbruch zugezogen © SID

Busquets droht dem Team des deutschen Nationaltorhüters Marc-Andre ter Stegen zumindest im Viertelfinal-Hinspiel (3. und 4. April) zu fehlen. Die Auslosung findet am Freitagmittag in Nyon (12.00 Uhr/Sky Sport News HD und Eurosport) statt. Im Länderspiel gegen Weltmeister Deutschland am 23. März in Düsseldorf wird der spanische Nationalspieler nicht auflaufen können.