FC Bayern: Alaba gegen Real fraglich

München (SID) - Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München muss im Halbfinal-Hinspiel der Champions League am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky) gegen Titelverteidiger Real Madrid womöglich auf David Alaba verzichten. Der Außenverteidiger hat Oberschenkelprobleme und konnte deshalb am Dienstag nicht am Abschlusstraining teilnehmen.

David Alaba konnte nicht am Abschlusstraining teilnehmen © SID

Dagegen übte Corentin Tolisso nach seiner Schienbeinprellung wieder mit der Mannschaft. Laut Trainer Jupp Heynckes entscheide sich erst am Spieltag, ob das Duo ins Aufgebot rücken kann. Als Ersatz für Alaba auf der linken Abwehrseite stünde Rafinha bereit. Tolisso wird nicht in der Startelf erwartet.

Sicher nicht dabei sind die Rekonvaleszenten Manuel Neuer, Kingsley Coman und Arturo Vidal.