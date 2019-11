FC Bayern: Alaba kehrt in den Kader zurück

München (SID) - Bayern München kann im Bundesligaspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Bayer Leverkusen wieder auf David Alaba zurückgreifen. Der Österreicher hatte am Dienstag in der Champions League bei Roter Stern Belgrad (6:0) gefehlt, weil er und seine Freundin Shalimar Heppner die Geburt des ersten gemeinsamen Kindes erwarten. Auch Michael Cuisance steht wieder zur Verfügung. Der Franzose war krank gewesen.

David Alaba kehrt ins Mannschaftstraining zurück © SID

Er könne bis auf die drei Langzeitverletzten Lucas Hernandez, Niklas Süle und Fiete Arp "aus dem Vollen schöpfen", sagte Trainer Hansi Flick. Ob er sein Team nach dem Erfolg in Belgrad erneut verändern wird, ließ der 54-Jährige offen: "Ich kann nichts falsch machen. Jeder brennt darauf zu zeigen, was er für Qualitäten hat."

Leverkusen bezeichnete Flick als "sehr spielstarke Mannschaft, die aggressiv nach vorne verteidigt. Sie spielen mutig. Die Sitzung hat etwas länger gedauert als normal, daran kann man sehen, welche Bedeutung das Spiel für uns hat." Unter Flick hat der deutsche Rekordmeister bisher alle vier Spiele gewonnen bei 16:0 Toren.