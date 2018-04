FC Bayern: Alaba zurück im Training

München (SID) - Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München kann in den entscheidenden Saisonwochen wieder mit David Alaba planen. Der Linksverteidiger (25) nahm am Montag nach überstandenen Rückenproblemen wieder am Mannschaftstraining teil.

David Alaba kann wieder mit der Mannschaft trainieren © SID

Alaba hatte wegen der Blessur in der vergangenen Woche das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League beim FC Sevilla (2:1) und das Bundesliga-Duell beim FC Augsburg (4:1) verpasst. Am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky) steht das Rückspiel gegen die Andalusier an.

Arturo Vidal fehlte bei der Einheit am Montag wegen seiner Kapselreizung im Knie ebenso wie Kingsley Coman (Reha nach Syndesmosebandriss). Jerome Boateng, Joshua Kimmich, Rafinha und Arjen Robben bekamen von Trainer Jupp Heynckes einen freien Tag. Sandro Wagner absolvierte im Leistungszentrum ein individuelles Programm, und Manuel Neuer arbeitete erneut auf dem Nebenplatz im individuellen Aufbautraining.