FC Bayern: Coman fällt gegen Hoffenheim aus

London (SID) - Bayern München muss am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Bundesligaspiel bei der TSG Hoffenheim auf Offensivspieler Kingsley Coman verzichten. "Kingsley hat eine leichte Zerrung und muss fünf Tage pausieren", sagte Trainer Hansi Flick nach dem 3:0 (0:0) des deutschen Fußball-Rekordmeisters im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Chelsea.

Leichte Zerrung: Coman muss pausieren © SID

Der 23 Jahre alte Franzose verletzte sich am Oberschenkel und musste in der 66. Minute ausgewechselt werden. Dafür steht Nationalspieler Leon Goretzka wieder voll zur Verfügung. Der Mittelfeldspieler hat seine muskulären Probleme überwunden und kam an der Stamford Bridge zu einem Kurzeinsatz.